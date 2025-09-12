Incidente mortale questa mattina alle 5 in via Murri a Bologna. Secondo le prime informazioni, un veicolo, durante un inseguimento con la Polizia, si è schiantato contro un palo della luce e alcune auto in sosta. Nell’impatto ha perso la vita un giovane di 18 anni di origine albanese, mentre un altro passeggero, un 19enne, è rimasto ferito. L’auto, risultata rubata, percorreva la strada all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. Via Murri resta chiusa per i rilievi.