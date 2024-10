Dopo un altro fine settimana di fuoco in alta valle Isarco, i sindaci di Vipiteno e Brennero si mobilitano contro i ‘furbetti delle code’ che lasciano l’autostrada e intasano la strada statale.

Autobrennero, chi sono i “furbetti di Google Maps”

Chiedono sul quotidiano Dolomiten un divieto di deviazione nelle giornate di traffico intenso, come già in vigore in Austria.

Questi virtuosi nell’uso del navigatore, srcasticamente chiamati “furbetti di Google Maps”, sono automobilisti che, per evitare di finire in coda, escono dall’autostrada e, seguendo le indicazioni di Google Maps e simili, si avventurano verso strade secondarie creando ulteriori disagi.

Il sindaco di Brennero Martin Alber racconta che numerosi automobilisti, fidandosi ciecamente dei loro navigatori, sono finiti su una stradina strettissima, causando intasamenti ma anche situazioni di pericolo. “Dobbiamo tutelare i nostri paesi”, ribadisce Alber. A Vipiteno l’altro fine settimana sono stati registrati 50.000 passaggi sulla statale.