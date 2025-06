All’indomani della tragica morte di Aymane Ed Dafali, a dolore e sgomento per la scomparsa di un ragazzo di appena 16 anni si associano i sentimenti di sincera gratitudine per un tale esempio di coraggio e di altruismo.

Aymane si è tuffato in acqua sabato pomeriggio per tentare di aiutare due bagnanti in difficoltà, a Lido degli Estensi, nel tratto di costa ferrarese, a circa 400 metri dall’uscita del Logonovo, canale che divide Lido Estensi e Lido Spina.

Una zona interdetta alla balneazione

È una zona interdetta alla balneazione per il pericolo di correnti in bassa marea che possono portare in acque profonde, per i dislivelli di fondale, per le imbarcazioni che transitano nel canale. A sottolineare che la coppia di turisti inizialmente in difficoltà fosse in zona interdetta sono i due bagnini addetti al salvataggio che sabato erano in servizio.

Il padre, gli amici di Aymane sono trincerati nel silenzio, mentre da Castelnovo Bariano, comunità di 2.600 abitanti del Rodigino, dove Aymane viveva con la sua famiglia giunta dal Marocco, arrivano messaggi di cordoglio.

“È una notizia che ci ha profondamente scossi e addolorati – dice all’ANSA Monica Ferraccioli, sindaca di Castelnovo Bariano – Non conosco personalmente la famiglia ma me ne parlano come persone buone, educate. Il ragazzo andava a scuola alle serali. Il papà era arrivato dal Marocco nel 2020, poi man mano si sono ricongiunti la madre, Aymane e i suoi due fratelli. Una famiglia di buona educazione, come dimostra anche questo gesto istintivo che ha avuto Aymane nel voler salvare delle vite umane e persone che neanche conosceva”.

Un altro ragazzo si è tuffato in acqua

“Un uomo e una donna erano in difficoltà nel canale Logonovo, probabilmente spinti dalla corrente erano arrivati in una zona dove non toccavano. Il mio collega – ha detto Filippo Barillari, uno dei due bagnini addetti al salvataggio – si è allarmato ed è partito con il pattino, nel frattempo un pedalò con a bordo i ragazzi era nelle vicinanze e uno di loro si è buttato per provare a salvare la coppia, però il ragazzo è finito sott’acqua”.

Il collega è Moreno Uggeri, che si è tuffato per portare in salvo i turisti e poi è tornato subito in mare perché solo in quel momento gli hanno riferito di una terza persona sott’acqua.

A tuffarsi insieme ad Aymane sarebbe stato anche un altro ragazzino, che però indossava un salvagente e si è rimesso in sicurezza mentre dell’amico si perdevano le tracce. Aymane, hanno riferito gli amici, andava a mare, era in grado di galleggiare ma non era un grande nuotatore.

I due turisti salvati si sono dileguati

Tra i testimoni ascoltati non c’è invece la coppia di turisti salvati, un ragazzo e una ragazza, giovani tra i 20 e i 30 anni. Al momento risultano irreperibili. “Io li ho riportati dove toccavano – dice all’ANSA Uggeri – Poi sono immediatamente tornato in acqua perché era stata segnalata la presenza di una terza persona sotto”.

Una volta conclusa l’operazione, finita in modo tragico per Aymane, dei due turisti non c’era più traccia. Si sarebbero allontanati autonomamente. Un’ipotesi è che possano non essersi accorti di quanto stava accadendo, oppure che si siano spaventati.