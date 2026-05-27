Una violenta esplosione ha distrutto questa mattina, 27 maggio, una villetta in via della Rena, a Bolsena, in provincia di Viterbo. Il boato, avvertito in diverse zone del paese, ha spinto molti residenti a uscire in strada spaventati. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con squadre ordinarie, nucleo Usar e unità cinofile.

Cosa è successo

Durante le operazioni di ricerca tra le macerie è stato rinvenuto il corpo di una vittima. L’area è stata transennata per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza degli edifici vicini. Se in un primo momento si pensava che l’esplosione fosse stata causata da una fuga di gas, un portavoce Italgas fa sapere che “l’abitazione interessata dall’evento non è allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas. Di conseguenza, l’origine dell’evento è da attribuire ad altra causa”.