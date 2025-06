Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, una donna di 59 anni è stata brutalmente aggredita da un gruppo di sei adolescenti – quattro ragazzi e due ragazze, tutti tra i 14 e i 16 anni – all’interno di un supermercato. La vittima, secondo le ricostruzioni, si trovava alla cassa quando ha notato che i giovani stavano tentando di saltare la fila. Dopo averli rimproverati, è stata colpita con uno spintone, quindi presa a calci alla schiena fino a cadere violentemente a terra, battendo la testa. Il trauma cranico riportato ha reso necessario il ricovero all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove la donna è attualmente in prognosi riservata. Le sue condizioni, pur gravi, non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita.

Le indagini e la denuncia della baby gang

Dopo l’aggressione, i sei minori si sono allontanati con disinvoltura e si sono recati in una pasticceria per fare merenda, come se nulla fosse accaduto. È lì che i carabinieri di Fuorigrotta li hanno rintracciati grazie alle immagini della videosorveglianza del supermercato e alle preziose testimonianze di tre donne che erano intervenute in soccorso della vittima. I giovani sono stati identificati e denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori con l’accusa di lesioni personali aggravate. I genitori sono stati convocati in caserma. Le singole posizioni degli adolescenti sono ora al vaglio della magistratura. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso una dura condanna per l’aggressione, definendola un “gesto esecrabile”, e ha manifestato piena solidarietà alla donna aggredita, augurandole una pronta guarigione.