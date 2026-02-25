Mercoledì mattina, il corpo senza vita di una bambina di due anni è stato trovato in un appartamento di via Cavour a Stimigliano, in provincia di Rieti. A dare l’allarme è stata la madre, che non riusciva a svegliare la piccola. All’arrivo dei sanitari del 118, la bambina presentava rigidità corporea, segno che il decesso era già avvenuto da tempo.

Segni sospetti e indagini

Durante i primi accertamenti, gli operatori avrebbero notato alcuni segni sospetti sul corpo, motivo per cui è stata informata l’autorità giudiziaria e disposta l’autopsia. Secondo le prime informazioni, la piccola soffriva di patologie pregresse e la famiglia era seguita dai servizi sociali locali. Le indagini sono ora coordinate dai carabinieri, che dovranno chiarire con precisione le cause della morte.