Finale ad alta tensione al Giro d’Italia con l’arrivo a Napoli, dove i sampietrini bagnati di piazza del Plebiscito hanno provocato una maxi caduta nelle ultime curve. Coinvolti anche i grandi favoriti della tappa, tra cui Jonathan Milan e Paul Magnier, costretti a rallentare o finire a terra dopo il contatto con alcuni corridori della Unibet Rose Rockets.

A sfruttare al meglio il caos è stato Davide Ballerini, bravo prima a evitare la caduta e poi a resistere nel finale al ritorno di Jasper Stuyven e dello stesso Magnier. Per l’Italia arriva così il primo successo in questa edizione della corsa rosa, mentre Eulalio mantiene la maglia rosa al termine di una giornata complicata e spettacolare.