Mattinata di apprensione a Viterbo, dove intorno alle 9 alcuni passanti hanno notato un bambino di circa 5 anni che vagava da solo, visibilmente infreddolito e confuso, in via Saffi, nel pieno centro cittadino. Preoccupati, lo hanno condotto in un bar per dargli riparo e qualcosa da mangiare, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte rapidamente due pattuglie, una dei carabinieri e una della polizia locale, che, dopo alcune testimonianze raccolte dai residenti, sono riuscite a risalire alla casa del piccolo.

La scoperta e le indagini

Arrivati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato la porta aperta e all’interno un secondo bambino, un neonato che dormiva nella culla, completamente incustodito. È apparso chiaro che il bimbo più grande fosse uscito di casa da solo, lasciato incustodito con il fratellino. Dopo circa un’ora, è stata rintracciata la madre, che ha spiegato di essere uscita a fare la spesa lasciando i bambini col marito, il quale però si era allontanato senza avvisare. I servizi sociali, immediatamente attivati, stanno ora valutando la situazione in collaborazione con la polizia locale.