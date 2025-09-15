Quella che doveva essere una giornata di gioia si è trasformata in un episodio drammatico. In un parco di Roma, zona Fidene, durante una festa di compleanno, un bambino di 8 anni è stato improvvisamente aggredito. Secondo quanto raccontato da Luigi Pascucci, responsabile dell’associazione Parco delle Magnolie, tre ragazzini di origine rom avrebbero picchiato il piccolo prima con pugni e poi con un tondino di ferro al volto, davanti agli altri invitati. L’urlo improvviso ha gelato la festa e in pochi attimi il clima sereno è diventato un incubo. I tre aggressori, subito dopo, si sarebbero dileguati correndo verso casa.

Sul posto, oltre a Pascucci, è accorso l’assessore all’Ambiente del III Municipio, Matteo Zocchi, che ha espresso forte preoccupazione. In quell’area infatti erano già stati segnalati contrasti fra gruppetti di adolescenti, ma mai episodi di tale gravità.

Le prime indagini

Il bambino è stato immediatamente soccorso: Pascucci stesso ha chiamato l’ambulanza e le forze dell’ordine. I medici hanno riscontrato ferite gravi, tanto da descrivere i colpi come frutto di una “violenza disumana”. Il piccolo è stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I e dimesso con dieci giorni di prognosi, ma i chirurghi prevedono in futuro altri interventi per ricostruire il volto.

La polizia ha sequestrato il tondino di ferro utilizzato nell’aggressione e sta ricostruendo la dinamica, verificando anche le responsabilità familiari. I tre ragazzini indicati come autori del pestaggio sono stati riconosciuti dagli altri bambini tramite foto mostrate dagli agenti. Tuttavia, non essendo imputabili perché minori di 14 anni, la loro situazione è ora al vaglio del Tribunale dei Minorenni e dei servizi sociali del III Municipio.

La reazione del quartiere

L’episodio ha scosso profondamente la comunità della Serpentara, da sempre considerata un’area vivace e sicura per le famiglie. Il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne, ha parlato di evento “imponderabile”, ribadendo che il parco è abitualmente un luogo di socialità e feste. Nonostante questo, i residenti ora chiedono maggiore presidio, tolleranza zero verso episodi simili e un impegno concreto per l’educazione al rispetto sin dall’infanzia.

Anche i comitati di quartiere e diversi rappresentanti politici hanno alzato la voce, temendo un’escalation di violenza. L’attenzione resta alta non solo sul percorso di guarigione del bambino, ma anche sul destino dei giovani aggressori, che dovranno affrontare un cammino educativo e sociale per comprendere la gravità delle proprie azioni.