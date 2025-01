Un bambino di otto anni è scomparso mentre giocava nel Matusadona Game Park, una vasta area naturale nel nord dello Zimbabwe, conosciuta per ospitare leoni, elefanti e altre specie selvatiche. Il bambino si trovava a circa 23 chilometri da casa quando è stato separato dalla sua famiglia. La deputata Mutsa Murombedzi ha raccontato su X che il piccolo ha trascorso cinque giorni da solo, a contatto con i pericoli della natura selvaggia.

La sopravvivenza nel parco

Nel parco, che ospita circa 40 leoni e ha avuto una delle più alte densità di leoni in Africa, Tinotenda ha dovuto fare affidamento sulle sue capacità di sopravvivenza. Il bambino è riuscito a sopravvivere mangiando frutti selvatici e scavando piccoli pozzi nei letti asciutti dei fiumi per procurarsi acqua potabile. Le sue conoscenze della natura, insegnate in una zona soggetta a siccità, sono state fondamentali per la sua sopravvivenza.

💫 A boy missing & found in Matusadonha game park A true miracle in remote Kasvisva community, Nyaminyami in rural Kariba, a community where one wrong turn could easily lead into a game park. 8-year-old Tinotenda Pudu wandered away, lost direction & unknowingly headed into the… pic.twitter.com/z19BLffTZW — Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) January 1, 2025

La ricerca del bambino

La comunità locale di Nyaminyami ha organizzato una squadra di ricerca e ha suonato tamburi ogni giorno nel tentativo di trovare Tinotenda. Tuttavia, è stato grazie alle guardie forestali che il bambino è stato ritrovato. Cinque giorni dopo la sua scomparsa, Tinotenda ha sentito l’auto di una guardia e le è corso incontro. Nonostante inizialmente non fosse stato visto, le guardie forestali sono tornate indietro e, grazie alle “piccole impronte umane fresche”, sono riusciti a localizzarlo.

Il salvataggio e la felice conclusione

Il salvataggio del bambino è stato descritto come l’ultima possibilità di salvarlo dopo cinque giorni nella natura selvaggia. Tinotenda è stato trovato sano e salvo grazie alla determinazione delle guardie forestali e al suo spirito di sopravvivenza. Il parco, che copre oltre 1.470 chilometri quadrati, ospita una fauna ricca di animali selvatici come zebre, ippopotami e antilopi, oltre ai temibili leoni. Il caso ha suscitato grande emozione sui social media, dove molti hanno celebrato la forza e l’istinto del bambino. La deputata ha concluso: “Avrà una storia incredibile da raccontare quando tornerà a scuola.”