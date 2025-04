Un bando per una borsa di studio da 40mila euro lordi finanziata coi fondi del Pnrr con un requisito molto particolare: il posto è solo per uomini. L’annuncio è apparso a Messina presso il Policlinico universitario Gaetano Martino. Accanto ad una serie di requisiti generali richiesti come la cittadinanza italiana, assenza di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche o private, nessuna condanna penale ce ne sono alcuni specifici. Tra questi la laurea in Medicina, la specializzazione in radiodiagnostica, l’iscrizione all’ordine dei medici e la richiesta del “genere maschile” che compare al punto 6.

Il progetto rientra nell’ambito della ricerca finanziata dall’Unione Europea coi Fondi Next Generation Eu. Soldi spesi per migliorare, attraverso tecniche e metodiche sempre più raffinate, la prevenzione del cancro al seno in donne ad alto rischio. Dopo che gli specializzandi e la rete social hanno gridato allo scandalo, l’ateneo è tornato sui propri passi rettificando quello che, è stato detto, è stato un semplice errore materiale di scrittura.

Sulla vicenda è intervenuta anche Eugenia Roccella, ministro della Famiglia: “Tutto è bene quel che finisce bene, sperando che la prossima volta oltre a finire bene si cominci meglio…”. Gli specializzandi però non credono allo svarione dovuto forse alla fretta e pensano che il bando sia stato ritagliato appositamente per far entrare qualcuno. E anche sui social si sono scatenate le polemiche. “Incredibile ma vero: un concorso riservato solo ai maschi, solo al genere maschile”. “E poi dicono che il patriarcato non esiste più!”. “E queste sono le Pari Opportunità!” sono solo alcuni dei commenti apparsi in queste ore.