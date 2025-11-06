Barbara Jankavski era un’influencer brasiliana nota come la “Barbie umana”. Aveva 31 anni ed è morta in circostanze non chiare. La giovane donna era famosa per le numerose operazioni estetiche a cui si era sottoposta e che venivano sistematicamente raccontate sui social dove aveva centinaia di migliaia di follower.

Lo scorso 2 novembre, la “Barbie umana” è stata trovata senza vita nell’appartamento di un uomo di 51 anni. Alla Polizia di San Paolo l’uomo ha dichiarato di aver contattato la donna per “servizi sessuali” raccontando che, dopo aver consumato droghe insieme, l’influencer si sarebbe addormentata e non avrebbe più dato segni di vita.

I soccorsi però, dopo aver constatato il decesso, hanno scoperto sul suo corpo segni di percosse. La sua morte non sembrerebbe quindi essere avvenuta per overdose e le autorità, dopo aver rilevato una ferita all’occhio sinistro e segni sulla schiena della donna, hanno aperto un’inchiesta per “morte sospetta” disponendo un’autopsia e delle analisi tossicologiche.

La “Bambola disumana”

Barbara era nota online anche come “Boneca Desumana”, la “Bambola disumana”. Su Instagram documentava i suoi interventi e i lifting a cui si sottoponeva. I suoi social sono ora pieni di messaggi di addio scritti dai tanti fan e amici che la donna aveva.

La morte della “Barbie umana” ha intanto riaperto il dibattito sui limiti della chirurgia estetica e sul fatto che queste operazioni vengano mostrate sui social. In Brasile, la Jankavski era diventata un simbolo controverso della trasformazione estrema del corpo.