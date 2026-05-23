Migliora in Italia la consapevolezza su ciò che è il Papillomavirus (Hpv), l’agente responsabile di tumori come quello del collo dell’utero, dell’ano, della vagina e della vulva e oro-faringei e che possono essere prevenuti con la vaccinazione. Lo rivela un’indagine sociale realizzata dall’Istituto Piepoli, per MSD Italia (“I tumori da HPV: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione”), presentata nei giorni scorsi a Roma durante un incontro in cui è stata illustrata l’ultima iniziativa di comunicazione dell’azienda farmaceutica: Holobox, un avatar olografico interattivo per avvicinare i cittadini alla conoscenza dell’Hpv.

Dalla ricerca, che ha coinvolto 1.800 persone tra genitori, donne e uomini, emerge che oltre l’80% di genitori (83%) e donne adulte (87%)dichiara di avere una buona conoscenza del virus, mentre solo il 63% degli uomini adulti vanta lo stesso grado di conoscenza. Tuttavia, esiste una forte variabilità per fascia di età: tra i più giovani la conoscenza è prossima al 90% (86%). Degna di attenzione la situazione della popolazione maschile: il 40% si dichiara non informato, per il 30% degli intervistati l’Hpv è responsabile dell’Aids, il 47% pensa che l’Hpv riguardi principalmente le donne.

Quest’ultimo resta un luogo comune duro a morire: in realtà, sia gli uomini sia le donne corrono il rischio di sviluppare tumori e malattie correlate all’Hpv nel corso della propria vita. Gli uomini, in particolare, possono contrarre l’infezione da Hpv e, anche senza sintomi evidenti, trasmettere il virus attraverso il contatto sessuale, aumentando così il rischio di tumori nella donna. Per questa ragione la vaccinazione svolge un ruolo fondamentale e l’informazione è uno strumento chiave per aumentarne l’adesione.

È in questo contesto che, nell’ambito del progetto “Scrivi oggi il tuo domani”, Msd ha lanciato Holobox. “La sfida della prevenzione primaria contro l’Hpv ci vede in prima linea da oltre 20 anni, con l’obiettivo di contribuire concretamente all’eliminazione dei tumori Hpv-correlati. Sentiamo una forte responsabilità anche nel promuovere un’informazione corretta”, afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata MSD Italia. “Un esempio concreto è il lancio in Italia, per la prima volta in Europa, dell’Holobox, uno schermo digitale capace di proiettare un avatar olografico realistico. La nostra Sofia accompagnerà i cittadini in un percorso di conoscenza sull’Hpv, sui tumori a esso correlati e sul valore della vaccinazione. Solo integrando innovazione scientifica, informazione di qualità e collaborazione tra tutti gli attori del sistema salute possiamo infatti rendere l’eliminazione dei tumori Hpv-correlati un obiettivo realmente raggiungibile”, conclude Luppi.