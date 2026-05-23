Il primo smartphone firmato Donald Trump, il “T1 Phone”, starebbe vivendo ulteriori difficoltà dopo il rimando del lancio originariamente previsto per lo scorso agosto. E il monte di acquirenti sarebbe più basso del previsto.

“Indirizzo postale, email e praticamente tutto”

Come scrive il sito specializzato Techcrunch, i dati degli iscritti al sito di Trump Mobile, l’operatore virtuale che dovrebbe lanciare il telefono, sono finiti nelle mani degli hacker.

Alcuni youtuber hanno dichiarato al media di essere stati avvisati da un ricercatore di una diffusione online dei loro dati sensibili.

“Indirizzo postale, email e praticamente tutto tranne il numero di carta di credito, è stato divulgato”, ha detto uno di questi youtuber, Coffeezilla, alla testata, aggiungendo di “non ordinate su trumpmobile.com a meno che non siate pronti a vedere le vostre informazioni personali divulgate. La situazione è davvero grave”.

Stando ai dati trapelati, sembra che solo 30.000 persone abbiano ordinato il telefono finora. Si tratta di un numero inferiore alle stime fornite lo scorso anno dagli analisti di Moneywise, che parlavano di oltre 590.000 preordini con una caparra di 100 dollari a pezzo.

Assomiglia a un modello Htc di due anni fa

Nelle ultime ore, Il sito The Verge ha riportato vari post su X, secondo cui il telefono presenta una bandiera americana con solo undici strisce anziché le dodici previste. Lo stesso portale osserva che lo smartphone assomiglia a un modello prodotto da Htc due anni fa, conosciuto come U24.

L’ultimo aggiornamento sull’uscita parlava di una commercializzazione a partire da marzo con un aumento di prezzo: dagli originali 499 dollari a 999 dollari. Via dalla scocca la dicitura “Made in Usa”, usata come slogan per la presentazione del progetto.