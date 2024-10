Barbiere litiga con un cliente e lo ferisce con le forbici, poi scappa

Un episodio di violenza è avvenuto nel quartiere Primavalle, a Roma, in un negozio di barbiere situato in via di Torrevecchia. Un dipendente del salone ha attaccato un cliente con delle forbici, provocandogli ferite gravi al collo e alla schiena, tali da richiedere un intervento d’urgenza e l’assegnazione di un codice rosso. Al momento, l’uomo è considerato fuori pericolo di vita.

L’aggressione

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di martedì 15 ottobre al civico 577 di via di Torrevecchia. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata a causa dell’impazienza del cliente, stanco di aspettare il proprio turno. La situazione è degenerata rapidamente, culminando in una discussione tra il cliente e uno dei dipendenti. Quest’ultimo, esasperato, avrebbe reagito accoltellando il cliente con le forbici che stava utilizzando per tagliare i capelli a un altro cliente.

La fuga e le indagini

Dopo l’aggressione, il barbiere è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, ora impegnati nelle ricerche dell’aggressore. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire meglio i dettagli e le motivazioni dell’accaduto.