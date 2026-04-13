Polemica a Napoli per il caso delle presunte barelle abusive a noleggio davanti al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove pazienti e familiari denunciano richieste di denaro per l’utilizzo di lettighe. Una vicenda definita ‘sconcertante’ da esponenti politici e operatori sanitari.

La vicenda è “sconcertante” e “se non fosse tragica sarebbe degna di una commedia all’italiana”, denunciano Gennaro Sangiuliano capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania, e Raffaele Maria Pisacane segretario della commissione sanità.

Ornella A. racconta la sua esperienza al Corriere del Mezzogiorno: “Le barelle al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare non sono sufficienti per i malati accompagnati dalle ambulanze e quando si arriva lì ci sono queste persone orribili, che lavorano per le ditte di ambulanze private. Si avvicinano mentre tu stai magari con tua mamma malata ed in codice arancione e ti chiedono se l’hanno sbarellata. Poi ti propongono una barella per 30 o 40 euro l’ora, che ti noleggiano loro. Noi, nella tragicità del momento, siamo rimasti scioccati. Abbiamo pagato circa 400 euro affinché la nostra congiunta novantenne in codice arancione potesse stare per tutta la notte su una barella del Pronto soccorso. Se non lo avessimo fatto, sarebbe rimasta a terra”.

“Stessa disavventura —riferisce Ornella— è capitata ad un mio amico che aveva dovuto recarsi d’urgenza al Pronto soccorso con la mamma, sempre all’Ospedale del Mare”.