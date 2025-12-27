Un automobilista di Bari ha deciso di trasformare la propria auto in un albero di Natale su quattro ruote, ricoprendola interamente di mini-led multicolore. L’originale allestimento natalizio ha subito catturato l’attenzione sui social, diventando rapidamente virale per la sua creatività e l’effetto scenografico, con luci scintillanti e colori festivi.

Fermata dalla polizia e sanzione

Durante controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale, la polizia stradale di Bari ha fermato il veicolo. Gli agenti hanno evidenziato come le luci rappresentassero un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti e creando possibili confusioni con la segnaletica e i semafori. Inoltre, il conducente non aveva le autorizzazioni necessarie della motorizzazione civile per le modifiche apportate. Al trentenne è stata elevata una sanzione amministrativa e vietata la circolazione del mezzo fino al ripristino delle condizioni originali.