Un grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno con la scomparsa di Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano, morto all’età di 66 anni. L’uomo si trovava ad Ancarano, nel Teramano, dove stava giocando a padel insieme ad alcuni amici, sport che praticava con passione da tempo. Durante una fase di gioco, Allevi ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa in modo serio. L’impatto gli ha provocato la perdita immediata dei sensi.

I soccorsi e il cordoglio della comunità

Gli amici presenti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con il coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per l’ex primo cittadino non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio. Allevi era molto conosciuto anche per il suo passato come medico sociale dell’Ascoli Calcio, ruolo che aveva ricoperto alcuni anni fa.