I prezzi della benzina negli Usa sono schizzati oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in quasi 4 anni, scontando lo shock dell’offerta petrolifera, innescato dalla guerra in Medio Oriente, facendo lievitare i costi per le famiglie americane e i problemi per l’amministrazione Trump.

I prezzi alla pompa hanno raggiunto la media nazionale di 4,018 dollari, ai massimi da agosto del 2022, quando la Russia attaccò l’Ucraina scuotendo i mercati energetici, secondo le rilevazioni dell’American Automobile Association (Aaa). I prezzi sono cresciuti di oltre il 30% da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran a fine febbraio.