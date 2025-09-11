Una 60enne di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della madre anziana, che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. La macabra scoperta è avvenuta quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all’appartamento della donna a via De Gasperi, dopo che l’altro figlio dell’anziana, residente a Genova, ha riferito che da giorni la sorella non gli rispondeva al telefono. In casa, sul letto e nascosto sotto le coperte, c’era il corpo dell’anziana in avanzato stato di decomposizione.

Ricoverata in Psichiatria

Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi e la salma dell’anziana, ormai mummificata, sarà sottoposta all’autopsia. Dai primi accertamenti pare che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell’anno scorso, come raccontato dalla figlia. Sentita dagli inquirenti, la 60enne avrebbe comunque risposto alle domande in modo molto confuso. La donna, una dipendente pubblica, è stata poi ricoverata in Psichiatria al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Non si vedeva nessuno e non si sentiva nessuno. Era come se non esistesse”, hanno riferito i vicini di casa, che hanno anche raccontato di aver inviato esposti e solleciti alle autorità a causa dell’odore nauseante che si propagava dall’appartamento. La casa e il box di proprietà della donna sono stati posti sotto sequestro penale dalla questura di Bergamo.