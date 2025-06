Non c’è dubbio: le disuguaglianze economiche stanno erodendo le società occidentali. E il funzionamento strutturale delle democrazie. Su questo c’è poco da discutere. E non c’è molto da dire sull’Italia. Il nostro Paese è uno di quelli messi peggio, tra crisi del lavoro, dei salari, del debito, del welfare state, e con l’avanzare conseguente dell’inverno demografico. E non c’è dubbio che quindi il matrimonio sfarzoso di Jeff Bezos a Venezia stoni per fasto con il paesaggio degradato e impoverito della nostra Penisola. E non c’è dubbio che gli oligarchi dovrebbero contribuire di più per mantenere vive le nostre società, sia dal punto di vista economico che democratico.

Ma in fondo Bezos avrebbe potuto sposarsi ovunque, dalla California all’Australia orientale. Almeno così qualche azienda locale qualche spicciolo lo guadagnerà – anche qualche ente, da quel che si è capito. Il problema è che il matrimonio sarebbe potuto essere un’occasione per Bezos e per l’Italia per discutere di come riequilibrare la vita economica delle democrazie. Ma il patron di Amazon non è il nostro presidente del Consiglio. E il dibattito intellettuale e politico sul pianeta è forse ai minimi storici. E così accontentiamoci di queste carità. Qualche spicciolo da ridistribuire qui e là. Sperando che qualche centesimo vada a finire anche nelle tasche di qualche lavoratore. Forse dovremmo organizzare più matrimoni tra miliardari.

Forse l’Italia funzionerebbe meglio se gestita in stile Boss delle cerimonie. O forse tra qualche anno dovremmo mettere qualche raccoglitore di elemosine ai lati dei tappeti rossi dei miliardari e delle varie star. Sul cartello potremmo scrivere: “Aiutate l’Italia, per favore. Abbiamo delle pensioni da pagare”.