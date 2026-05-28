Momenti di grande paura nel pomeriggio del 27 maggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove una bambina di appena tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione di una vasca idromassaggio all’interno di un residence dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, mentre la piccola si trovava insieme ai familiari nell’area relax della struttura. Per cause ancora in fase di accertamento, la bambina è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca, riportando serie lesioni agli arti superiori e inferiori. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Rossa e il personale del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento urgente in elicottero.

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Il ricovero al Gaslini e le indagini dei carabinieri

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Gaslini di Genova, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. I medici hanno disposto ulteriori accertamenti e la prognosi resta al momento riservata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Celle Ligure, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità legate al corretto funzionamento dell’impianto.

L’episodio richiama alla memoria una tragedia avvenuta nel Riminese durante il giorno di Pasqua, quando un ragazzo di dodici anni perse la vita dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio mentre si trovava in hotel con la famiglia. Anche in questo caso saranno gli accertamenti tecnici a chiarire se vi siano state anomalie o carenze nei sistemi di sicurezza.