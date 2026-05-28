Un sacerdote di 69 anni, parroco in una comunità della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in Puglia, è stato arrestato con l’accusa di aver molestato più volte un ragazzino minorenne durante alcuni incontri avvenuti nel confessionale della parrocchia. Per il religioso il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti di polizia su disposizione del gip di Lecce, Francesco Valente, accogliendo la richiesta avanzata dal sostituto procuratore titolare dell’inchiesta.

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La denuncia della madre e il racconto del minore

L’indagine sarebbe partita dopo la denuncia presentata dalla madre del giovane, alla quale il ragazzo avrebbe raccontato quanto accaduto. Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, gli episodi contestati sarebbero tre e si sarebbero verificati nell’arco di pochi mesi, tra novembre e maggio.

Il minorenne avrebbe riferito di presunti comportamenti inappropriati avvenuti durante le confessioni, all’interno della parrocchia frequentata abitualmente.

La difesa del parroco

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il sacerdote si sarebbe dichiarato completamente estraneo alle accuse. Il 69enne avrebbe sostenuto che i contatti contestati sarebbero avvenuti nell’ambito di un presunto “rito di purificazione”.

Secondo la versione fornita dal parroco, sarebbe stato lo stesso ragazzo a chiedere aiuto spirituale, ritenendo di essere posseduto dal demonio. Gli inquirenti proseguono ora gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare ogni elemento utile all’indagine.