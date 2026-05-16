Esce in Francia il libro Una coppia (quasi) perfetta, firmato dal giornalista di Paris Match Florent Tardif, che torna sull’episodio dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel all’atterraggio dell’Airbus presidenziale ad Hanoi, durante una visita in Asia nel maggio 2025.

All’epoca le immagini avevano fatto il giro del mondo e l’Eliseo aveva parlato di una “scena di famiglia” e di scherzo, ridimensionando l’accaduto e respingendo ogni ipotesi di crisi coniugale. Secondo Tardif, invece, si sarebbe trattato di una “scenata sentimentale” legata alla gelosia della Première Dame, dopo la lettura sul telefono del presidente di alcuni messaggi attribuiti all’attrice iraniana Golshifteh Farahani. Tra questi, anche frasi come: “Sai, ti trovo molto bella…” e “Sai, ti trovo molto carina…”, riferisce il giornalista, che parla di una “relazione platonica” tra Macron e l’attrice.

L’entourage di Brigitte Macron ha smentito con forza la ricostruzione, affermando al Parisien che la Première Dame “non andrebbe mai a controllare il telefono del marito” e che “Brigitte Macron ha categoricamente smentito questa versione direttamente con l’autore stesso”.

Nel libro emerge anche una coppia solida ma attraversata da tensioni, con la stessa Brigitte che avrebbe detto: “Non mi ascolta più”. Il caso aveva suscitato reazioni internazionali, incluso Donald Trump, che definì il gesto “né eleganti né all’altezza”. Macron aveva replicato respingendo ogni lite, parlando di semplice scherzo tra coniugi.