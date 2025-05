Un bimbo di quattro anni è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, a Barletta dopo essere caduto dalla bici mentre percorreva una ripida rampa di accesso a un garage. A quanto si apprende, il bimbo era seduto sul sellino della bici a pedalata assistita guidata dal padre che, percorrendo una discesa ripida, avrebbe perso l’equilibrio cadendo. L’impatto per il piccolo è stato tremendo: con ogni probabilità non indossava il caschetto protettivo. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La bici è stata sequestrata e gli inquirenti stanno vagliando la posizione del padre. Sono state ascoltate le persone che erano sul luogo dell’incidente, avvenuto in via Lattanzio a Barletta, e che hanno soccorso il bambino.