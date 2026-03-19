Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio del 17 marzo a Brescia, dove un bambino di appena 4 anni si è allontanato dalla madre in pochi istanti, facendo perdere le proprie tracce. La donna si trovava con il figlio nei pressi della stazione ferroviaria, in mezzo a numerosi passeggeri in attesa dei mezzi pubblici. Approfittando della confusione, il piccolo si è infilato tra la folla ed è salito autonomamente su un autobus appena arrivato alla fermata. Tutto è accaduto in pochi secondi: le porte si sono chiuse e il mezzo è ripartito, lasciando la madre senza possibilità di intervenire. La scena si è trasformata subito in un incubo, con il bambino “sparito” tra i passeggeri e la donna in preda alla disperazione.

L’intuizione dell’autista

Fortunatamente, a bordo del bus qualcuno si è accorto della presenza insolita del piccolo. Il bambino, troppo giovane per viaggiare da solo, ha attirato l’attenzione degli altri passeggeri e soprattutto dell’autista, che ha iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa che non andava.

Dopo alcune fermate, il conducente ha deciso di intervenire con prontezza: ha fermato il mezzo in via Dei Mille e ha immediatamente contattato il numero unico per le emergenze, segnalando la situazione. Il suo sangue freddo e la rapidità d’azione si sono rivelati determinanti per evitare conseguenze ben più gravi, trasformando un episodio potenzialmente drammatico in una vicenda gestita con grande efficacia.

L’intervento e il lieto fine

Dalla sala operativa della Questura di Brescia sono state inviate rapidamente le pattuglie del Reparto Volanti, già presenti in zona, che hanno raggiunto il bus nel minor tempo possibile. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’esercito, contribuendo a mettere in sicurezza la situazione. Il bambino è stato preso in carico dalle forze dell’ordine e successivamente riconsegnato alla madre, visibilmente scossa ma sollevata per il lieto fine della vicenda.