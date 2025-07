Morte cerebrale: questa la diagnosi per un bambino di due anni annegato in una piscina di un residence la sera dello scorso 28 giugno a Pacengo di Lazise, in provincia di Verona. Il piccolo era stato trovato intorno alle 22 dai genitori quando era già sott’acqua e la situazione era già irrecuperabile.

Dopo i tentativi di rianimarlo del personale del 118, era stato portato nella terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento in condizioni cliniche gravissime. Al piccolo paziente è stato diagnosticato il danno cerebrale irreversibile dopo due giorni in terapia di supporto massimale. Sul caso indagano i carabinieri.