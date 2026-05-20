Pronta la prima enciclica di Papa Leone. Si intitola “Magnifica Humanitas”. È la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il documento, firmato il 15 maggio nel 135 esimo anniversario della “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII sarà presentato lunedì 25 Maggio alle 11.30 nell’Aula del Sinodo alla presenza dello stesso Papa. L’annuncio è stato dato martedì dalla Sala stampa della Santa Sede.

Il nuovo testo si colloca in una scia tematica precisa: quella dell’impegno sociale del Magistero della Chiesa. Alla presentazione saranno presenti autorevoli relatori tra cui i cardinali Fernandez (prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede) e il cardinale Czerny ( prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale). Con loro interverranno due illustri docenti: la professoressa Anna Rowlands (docente di Teologia Politica e dottrina Sociale della Chiesa presso l’Università inglese di Durham) e la professoressa Lushombo, docente all’università di Santa Clara,California, del Pensiero Sociale Cattolico. Le conclusioni saranno affidate al cardinale Segretario di Stato,Pietro Parolin.

Sulle orme di Papa Leone XIII

Papa Leone XIII (1810-1903) è considerato il Papa della dottrina sociale grazie alla sua Enciclica “Rerum Novarum” (1891) che rappresenta un pilastro fondamentale per la dottrina sociale della Chiesa affrontando temi come il lavoro, i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale. Per questo suo impegno Papa Pecci e’ ricordato come il “Papa sociale”. Ha traghettato la Chiesa nella modernità.

Il tema della IA

Il tema della Intelligenza Artificiale – branca dell’informatica che simula funzioni cognitive umane – è una costante del pontificato di Prevost. In un recente passato il Santo Padre aveva detto: “Il tema della IA è un potenziale immenso che richiede responsabilità e discernimento”. Sottolineando gli argomenti che “premiano emozioni rapide e penalizzano espressioni umane più bisognose di tempo come lo sforzo di comprensione e riflessione”.

Una svolta epocale

Papa Prevost con questa enciclica rimarca l’eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo. Un momento di svolta epocale analogo a quanto avvenuto un secolo fa con la rivoluzione industriale e il conflitto sociale. Le novità della tecnologia di oggi, per la chiesa, sono un momento emblematico: la Chiesa vuole offrire a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere, come detto, a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi della intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.