​È tornato da un viaggio di lavoro e ha trovato la sua auto smontata. Protagonista della disavventura il manager bresciano Andrea Montini, che arrivando nel parcheggio dell’aeroporto Orio al Serio lo venerdì notte, si è trovato a fare i conti con quello che restava della sua vettura. Dopo essere salito sull’auto e aver inserito la chiave, si è accorto che il cofano non c’era più. Insieme al cofano erano scomparsi nel nulla il paraurti, i fari, il radiatore e parti del motore.

A causa del buio e della scarsa illuminazione, Montini non ha visto subito in che condizioni era la sua Bmw: “Ho fatto il tragitto nel buio più nero, tanto che mentre camminavo per raggiungere lo stallo pensavo proprio a questa mancanza di illuminazione e di sicurezza. Arrivo e mi rendo conto che mi hanno disfatto mezza macchina. Il muso non c’era più”, ha raccontato al Corriere Bergamo.

La denuncia: “Nessuno ha visto nulla”