Un massiccio black-out sta interessando Spagna, Portogallo e sud della Francia. L’erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50. Interrotti tutti i servizi di collegamento Internet in tutta la penisola iberica. Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell’interruzione del servizio, riferisce El Pais.

Aeroporti in tilt, treni fermi

Problemi agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. Fermata anche la metropolitana della capitale, che è stata sgomberata.

I voli sono stati fermati negli scali di Madrid Barajas e Lisbona mentre si riportano cancellazioni di voli a Barcellona-El Prat. Sull’oscuramento dell’erogazione elettrica generalizzata l’Istituto Nazionale di Cybersicurezza (Incibe) indaga se sia stato provocato da un cyberattacco.

Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sui motivi con varie squadre di diversi ministeri, ma allo stato non sanno dare indicazioni sui motivi che hanno provocato l’oscuramento che ha interessato diverse regioni della penisola.

L’operatore del sistema elettrico spagnolo, Rete Elettrica, ha attivato con le aziende del settore il piano di ripristino dell’erogazione elettrica, secondo quanto indica in un messaggio su X. Rete Elettrica segnala che si è registrato uno “zero” nel sistema elettrico della penisola iberica, che indica un black-out generalizzato e che “si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse per risolverlo”.

Anche il Masters 1000 di Madrid ha risentito del blackout: a farne le spese sono stati i primi match della giornata, tra cui quello di Matteo Arnaldi, che sono stati interrotti.

Ministro portoghese non esclude attacco hacker

In Portogallo, il black-out ha reso difficili le comunicazioni in tutto il paese, da nord a sud. Ripercussioni si sono avute anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta Catalogna francese.

Il ministro portoghese per la Coesione territoriale non esclude che il black-out energetico che ha colpito il Portogallo potrebbe essere dovuto a un attacco informatico, aggiungendo che il disagio colpisce anche Spagna, Francia e Germania.

“C’è questa possibilità, ma non è stata confermata”, ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della Rtp, la tv di Stato portoghese. Dall’aeroporto di Lisbona arrivano intanto notizie di una situazione caotica e di zone dell’aeroporto ancora al buio.