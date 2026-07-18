Ha trovato la forza di scappare dopo l’ennesima aggressione e di chiedere aiuto a un bar, dove ha raccontato di essere stata picchiata e minacciata di morte dal marito. È così che è emersa una vicenda di presunte violenze fisiche e psicologiche ai danni di una giovane donna di 20 anni, al quinto mese di gravidanza.

Le prime notizie

La Polizia di Padova ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe privato la moglie del cellulare e dei contatti con l’esterno, costringendola anche a prostituirsi e trattenendo il denaro guadagnato.

L’intervento è scattato giovedì scorso, quando la donna, dopo essere riuscita a lasciare l’abitazione approfittando del momento in cui il marito si era addormentato, si è rifugiata in un locale cittadino. Agli agenti intervenuti ha riferito di essere stata aggredita e di temere per la propria vita.

Le indagini della Squadra mobile hanno permesso di individuare il 26enne, che da alcuni giorni si trovava in una struttura ricettiva del quartiere Sacro Cuore. Gli investigatori hanno accertato che le violenze sarebbero andate avanti nel tempo: in un episodio recente la donna sarebbe stata costretta a inginocchiarsi a terra e immobilizzata come punizione.

Attivato il “Codice rosso”, l’uomo è stato arrestato in flagranza differita e trasferito nel carcere di Padova. È emerso inoltre che era già stato indagato, appena diciottenne, per sfruttamento della prostituzione ai danni di un’altra donna romena. La Questura ha avviato anche la procedura per l’allontanamento dal territorio italiano.