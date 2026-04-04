Scattano le prime limitazioni di carburante per i voli in quattro aeroporti italiani: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. A comunicarlo è Air Bp Italia, che ha emesso un ‘Notam’, un bollettino aeronautico rivolto alle compagnie aeree, segnalando restrizioni nei rifornimenti fino al 9 aprile.

La misura riguarda uno dei principali operatori del settore e prevede una gestione contingentata del carburante per i voli nei prossimi giorni. La priorità, ha spiegato la società controllata dal gruppo britannico Bp, sarà garantita ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con durata superiore alle tre ore.

Per tutti gli altri collegamenti, invece, il rifornimento sarà limitato e regolato in base alla disponibilità, con possibili ripercussioni sull’operatività degli aeroporti coinvolti.