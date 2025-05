Un tragico incidente è avvenuto nella Metro A di Roma nella serata di sabato, quando un uomo è stato investito e ucciso da un treno tra le stazioni di Anagnina e Cinecittà. Il corpo, ritrovato in una posizione complessa per i rilievi scientifici, ha richiesto l’interruzione della circolazione dalle 21 fino a poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla procura di Roma, l’uomo, privo di documenti e ancora non identificato, potrebbe essere stato un borseggiatore in fuga. Nei pressi del cadavere sarebbe stato trovato un portafoglio non appartenente alla vittima, dettaglio che rafforza l’ipotesi di un furto appena compiuto. L’uomo potrebbe essere entrato nei tunnel della metro a Cinecittà per scappare, finendo tragicamente sui binari.

Indagini in corso e un precedente inquietante

Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle stazioni di Anagnina e Cinecittà, da cui emergerebbero elementi utili alla ricostruzione dei fatti. La procura ha disposto l’autopsia per identificare la vittima e chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente. A rafforzare la pista del borseggiatore in fuga è anche un precedente avvenuto appena il giorno prima: un ladro si era introdotto nei tunnel all’altezza della stazione Re di Roma per fuggire, provocando un’interruzione della linea. In quel caso, l’uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce.