Un furto milionario è stato sventato a Milano grazie all’intervento tempestivo della Polizia ferroviaria. Tre giovani algerini, di 24, 21 e 20 anni, tutti con precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato dopo aver rubato uno zaino contenente gioielli e orologi di lusso, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

Il furto è avvenuto a bordo di un treno, durante la discesa dei passeggeri. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer, impegnati in un’attività di controllo, hanno notato i tre giovani agire in modo sospetto all’interno di una carrozza. I ragazzi si sono impossessati di uno zaino posizionato nella cappelliera e lo hanno rapidamente nascosto all’interno di un trolley vuoto.

L’arresto e la restituzione del bottino

Dopo aver prelevato lo zaino, i tre ladri si sono allontanati dal convoglio. Giunti in piazza Luigi di Savoia, nei pressi della Stazione Centrale, hanno aperto il trolley per ispezionare il contenuto. Proprio in quel momento sono stati bloccati dagli agenti della Polfer, che li avevano seguiti discretamente.

Poco dopo, è stato rintracciato il legittimo proprietario dello zaino: un cittadino francese che si è recato immediatamente in questura per sporgere denuncia. L’intero bottino gli è stato restituito, mettendo così fine a un furto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.