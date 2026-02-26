Nel 2021, un uomo di 55 anni si era sottoposto alla seconda dose di vaccino anti-Covid, il Pfizer-BioNTech. Dopo circa 3 mesi, oltre ai dolori al braccio sinistro, il 55enne di Agrigento ha avuto una amiotrofia nevralgica, o sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi dell’arto. Fatta la segnalazione all’Aifa, per sospetta reazione avversa al vaccino, la commissione aziendale dell’Asp di Agrigento ha dispensato il paziente dalla terza dose. Ora il ministero della Salute dovrà corrispondere al 55enne un assegno bimestrale a vita.

La condanna

Assistito dall’avvocato Angelo Farruggia, l’agrigentino si era rivolto al ministero della Salute per chiedere la corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione e somministrazione di sangue infetto. Il ministero aveva però negato il riconoscimento sostenendo che non esisteva alcun nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e l’infermità neurologica. L’avvocato ha quindi fatto ricorso al tribunale del Lavoro, che ha accolto la tesi del ricorrente.

L’avvocato Farruggia ha poi dichiarato: “Non è una condanna ai vaccini in generale o alla vaccinazione anti-Covid 19 in particolare che, a mio avviso, sono importanti strumenti di contrasto alla possibile diffusione di patologie. Il punto è un altro: i vaccini in generale, come quelli anti-Covid 19 che sono stati immessi sul mercato dopo breve sperimentazione, non sono altro che farmaci che non possono considerarsi del tutto esenti dal rischio di eventi avversi, talora anche gravi. A fronte di tale evidenza, peraltro riconosciuta dalla letteratura scientifica, non è condivisibile l’atteggiamento del ministero della Salute che, attraverso formule generiche e il vago richiamo a non aggiornati rapporti dell’Aifa, nega il nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini anti-Covid e le reazioni avverse di cui sono rimasti vittima alcuni soggetti”.