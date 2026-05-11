Moderna è una delle multinazionali del farmaco che sta lavorando alla realizzazione di un vaccino contro l’Hantavirus. L’azienda ha confermato di essere al lavoro su un vaccino definendo i suoi sforzi “in fase iniziale e tuttora in corso”. E i mercati hanno subito reagito con entusiasmo facendo salire le sue azioni a +8% dopo che venerdì scorso erano salite del 16%. Della questione Hantavirus è interessata anche la Pfizer che da tempo starebbe studiando come far fronte alle infezioni polmonari provocate dall’Hantavirus.

Farmindustria rassicura: “Lavoriamo al vaccino contro l’Hantavirus ma fiduciosi che non servirà”

il presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine dell’evento ‘Innovazione e produzione di valore’ presso il sito Bayer di Garbagnate, ha parlato del vaccino contro l’Hantavirus: “La strada per arrivare ad un vaccino contro l’Hantavirus è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l’esigenza, perché l’attuale focolaio non diventerà una epidemia o pandemia e al momento non ci sono emergenze. Ad ogni modo oggi abbiamo la scienza e la tecnologia per dare risposte molto veloci a problemi che possono emergere: come per il Covid siamo arrivati ad avere un vaccino nell’arco di 9 mesi, siamo oggi preparati a gestire situazioni di questa natura”.

Nel caso dell’Hantavirus, ha sottolineato Cattani, “si tratta di un focolaio e di una situazione ben circoscritta e che, auspicabilmente, sarà gestita dai servizi sanitari dei paesi dei cittadini coinvolti; tuttavia, il monito che ci riporta indietro agli anni del Covid è che non possiamo abbassare la guardia: sappiamo che una nuova pandemia arriverà, ma non sappiamo dove e quando”. Oggi, quindi, ha assicurato, “abbiamo una struttura europea intergovernativa di sorveglianza e intercettazione del rischio nei paesi europei più forte rispetto all’epoca del Covid” Secondo il presidente di Farmindustria, “va però detto che quella attuale non è una situazione minimamente paragonabile a quella del Covid e ci sono ad oggi poche persone coinvolte ed infettate dall’Hantavirus”.