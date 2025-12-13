Due sere fa si è recato presso una caserma dei carabinieri consegnando della droga con l’obiettivo di farsi arrestare. Motivo di questa scelta decisamente insolita i problemi familiari, come il presunto tradimenti della moglie, che lo avrebbe portato a preferire il carcere alle mura domestiche. La vicenda vede protagonista un 46enne del rione Traiano a Napoli, già noto alle forze dell’ordine. “Lascio la casa brigadiè altrimenti passo un guaio!”, avrebbe riferito l’uomo ai militari.

Il 46enne era in evidente stato confusionale, con la voce tremante e il colorito pallido. Dopo aver parlato dei tradimenti della moglie, l’umo ha tirato fuori poco meno di 50 grammi di cocaina. L’esito del narcotest è stato positivo. Nella tracolla dell’uomo c’erano altri 5 grammi della stessa sostanza e 260 euro in banconote di vario taglio. La sua volontà era quella di andare in galera. Il motivo: non voleva più stare sotto lo stesso tetto di sua moglie e quindi aveva deciso di privarsi della libertà piuttosto che vederla ancora un’altra volta. I carabinieri lo hanno arrestato e messo in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.