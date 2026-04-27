Chi l’ha ucciso ha avvolto il suo cadavere con lenzuola e sacchi della spesa. Lui, la vittima, Giuseppe Florio, 66 anni, un incensurato originario di Giardini Naxos (Messina), è stato trovato ieri in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Il corpo, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, è stato notato da un passante che ha dato l’allarme.

Secondo i primi rilievi l’uomo sarebbe stato ucciso con colpi di arma contundente in più parti del corpo, anche alla testa. La vittima presenta anche delle ferite da arma da taglio. Trovata, non lontana, l’auto dell’uomo, data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo con militari la Sezione investigazioni scientifiche e il nucleo Radiomobile. Militari dell’Arma hanno interrogato amici e familiari per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.