In diverse zone del nord-ovest della Siria terreni agricoli e abitazioni sono stati sommersi d’acqua a causa delle forti piogge, che hanno provocato l’innalzamento del livello delle acque della diga di Al-Siha. Secondo quanto dichiarato dalla Difesa Civile siriana, il livello dell’acqua continua a salire a causa dell’aumento del flusso del fiume Quweiq. Il rischio, come segnalato, è quello rappresentato dal crollo di un secondo argine, con possibili evacuazioni nel caso in cui si verifichi un altro cedimento.