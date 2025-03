Una cagnolina è stata sbranata e uccisa da due cani più grandi, un pastore tedesco e uno shiba inu. L’episodio è accaduto ad Angri, in provincia di Salerno. L’animale è stato soccorso da una testimone che ha assistito all’aggressione. La cagnetta ferita è morta lungo il tragitto verso una clinica, a Nocera Superiore. Per lei non c’è stato nulla da fare, come si legge su Il Mattino.

“Stamattina (ieri, ndr) – ha spiegato una cittadina – ho assistito una scena molto triste: due cani di razza hanno aggredito il cagnolino del signore che fa i carciofi a Via dei Goti, di fianco all’Asl. Sono scesa dalla macchina per far sì che lo liberassero. Mi auguro che chi di dovere faccia qualcosa”.