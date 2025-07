Ancora un’altra vittima della strada, questa volta a causa dei monopattini. Lui si chiamava Lorenzo Rastelli, aveva 17 anni ed era un calciatore romano del Certosa. A rendere nota la notizia della sua morte è stata proprio la società sportiva via social. L’incidente è avvenuto lo scorso 25 giugno a Roma, nel quartiere Centocelle, in viale della Primavera, all’incrocio con via Casilina. Il giovane si trovava su un monopattino elettrico quando si è scontrato con la Panda di un 20enne. Era da poco passata l’1.30 di notte.

“Una notizia che mai avremmo voluto dare e che ci spezza profondamente il cuore. Dopo due giorni in cui ha lottato come un leone e con tutte le sue forze, Lorenzo Rastelli purtroppo non ce l’ha fatta in seguito ad un brutto incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Mister Camerino, l’Under 17 e tutti i componenti della società si stringono attorno al dolore della famiglia esprimendo tutta la vicinanza possibile. Ciao Lorenzo, resterai sempre nei nostri cuori”, hanno scritto dalla sua società.