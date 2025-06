Il caldo torna a far paura in Italia. Per la giornata di venerdì 27 giugno, il Ministero della Salute ha diffuso un bollettino aggiornato che segnala 13 città con bollino rosso, più del doppio rispetto alle sei città in allerta oggi. Il bollino rosso (livello 3) rappresenta la situazione di massima emergenza: indica un’ondata di calore con possibili effetti gravi sulla salute, non solo per le fasce più fragili della popolazione, ma anche per persone sane e attive.

Le città coinvolte sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. Il ministero sottolinea che tanto più l’ondata di calore si prolunga, tanto maggiori saranno le conseguenze negative sulla salute collettiva.

Rischi sanitari e altre aree sotto osservazione

Accanto alle 13 città con livello massimo di allerta, altre 10 saranno contrassegnate dal bollino arancione. Si tratta di un rischio medio-alto, che interessa: Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste e Viterbo.

Infine, il bollettino prevede solo quattro città con bollino giallo: Bari, Civitavecchia, Genova e Messina. Anche in questi casi è consigliata prudenza, in particolare per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare sforzi fisici nelle ore più calde, mantenersi idratati e prestare attenzione ai sintomi da colpo di calore. Il sistema di allerta caldo del Ministero viene aggiornato quotidianamente, ed è uno strumento chiave per coordinare gli interventi di prevenzione sanitaria nelle aree più colpite.