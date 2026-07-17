Il marito l’ha aggredita in casa a Lecce mentre lei stava facendo una diretta social cui partecipavano una quarantina di utenti, tra cui un’amica d’infanzia. In base a una prima ricostruzione, l’uomo, un 57enne, si è scagliato improvvisamente contro la coniuge, colpendola ripetutamente al volto con una pesante statua di legno raffigurante una testa di elefante e con un candelabro in metallo. L’aggressione si è consumata in diretta, prima che il collegamento venisse interrotto, sotto gli occhi delle persone collegate.

L’uomo avrebbe poi continuato a riversare la sua violenza contro la porta di casa fino a sradicarla per poi brandire una pala e minacciare di morte la donna dicendole “io ti seppellisco”. L’aggressore avrebbe persino impedito ai sanitari del 118 di salire in casa per soccorrere la vittima. È stato quindi immobilizzato e arrestato da due pattuglie di agenti delle Volanti giunte sul posto. A suo carico sono emersi gravi precedenti per reati analoghi. Le violenze, fisiche e verbali, si consumavano ormai con cadenza quotidiana. La vittima, che ha riportato traumi al mento ed ematomi diffusi sugli arti superiori, è stata soccorsa sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.