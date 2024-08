Caldo senza tregua, l’elenco delle città bollino rosso: sono 22 su 27

Caldo ancora in forte aumento: il sistema di monitoraggio del Ministero della Salute segna un’impennata delle città bollino rosso che dai 14 arriveranno progressivamente fino ai 22 del 14 agosto. Già oggi si segnalano 19 rossi e 3 arancioni. La salita della colonnina di mercurio non si fermerà e il caldo vedrà l’Italia sotto una cappa di temperature “rischiose per la salute” con un picco di 22 città a bollino rosso e 5 arancioni.

L’elenco delle città bollino rosso

Mercoledì 14 agosto saranno 22 (sulle 27 considerate) le città con bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campopasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. 5 i bollini gialli: Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

Il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il meteo

La settimana di Ferragosto, infatti, si preannuncia a dir poco infuocata. Poi, col passare dei giorni, qualche temporale potrebbe interessare alcune delle nostre regioni. A condizionare il tempo nella settimana centrale di Agosto sarà l’anticiclone africano che dall’interno del deserto del Sahara colpirà buona parte del bacino del Mediterraneo. Da segnalare solamente il rischio di qualche insidioso temporale su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro specie tra martedì 13 e mercoledì 14; vista la tanta energia potenziale non va sottovalutato il pericolo derivante da questi eventi con la possibilità pure di locali grandinate o nubifragi.