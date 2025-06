Il caldo estremo non dà tregua al Paese e, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, l’emergenza termica è destinata a intensificarsi nel fine settimana. Oggi, 17 città sono segnate con il bollino rosso, livello 3 di allerta meteo per il caldo, che indica condizioni di emergenza con effetti negativi possibili anche sulla salute delle persone sane, ma soprattutto su anziani, bambini piccoli e pazienti cronici. Domani, domenica 29 giugno, il numero salirà a 21 località bollenti. Le temperature potranno toccare punte di 40°C in diverse zone, con particolare attenzione alle aree urbane, dove l’effetto isola di calore aggrava ulteriormente la situazione.

Le città attualmente più a rischio includono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. A queste si aggiungeranno Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo nelle prossime ore. La situazione impone estrema prudenza, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e mantenendo una corretta idratazione.

Crescono i ricoveri, scatta l’allarme lavoro

L’ondata di calore ha già cominciato a produrre effetti tangibili sul sistema sanitario: nelle ultime 72 ore, le richieste di intervento al 118 sono aumentate, e i ricoveri nei Pronto Soccorso sono saliti del 4% in una sola settimana. Le patologie più frequenti sono legate a disidratazione, colpi di calore e scompensi cardiovascolari, colpendo prevalentemente soggetti vulnerabili.

Nel frattempo, i sindacati si mobilitano: da Nord a Sud, chiedono ai prefetti e alle autorità locali di emanare ordinanze anti-caldo per sospendere le attività lavorative più esposte nelle ore centrali del giorno, soprattutto nei cantieri e nei campi. La Sicilia è tra le regioni in cui si registrano le richieste più pressanti, considerato che in alcune aree si superano già i 42 gradi percepiti. L’obiettivo è chiaro: tutelare la salute dei lavoratori, prima che l’emergenza sanitaria diventi ancora più critica.