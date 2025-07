A Susegana, in provincia di Treviso, nel pomeriggio del 17 luglio un camion cisterna che trasportava 15mila litri di vino si è ribaltato all’interno di un giardino di un’abitazione privata. Nell’incidente, il camion ha abbattuto recinzioni e piante, rovesciando sul terreno il vino e oltre 200 litri di gasolio contenuti nel serbatoio.

Conducente ferito

Il mezzo, uscendo di strada, ha abbattuto un lampione e un palo Telecom. Il camion aveva già iniziato a perdere in strada sia il vino, contenuto nella cisterna, che il gasolio dal serbatoio. L’intervento tempestivo dei pompieri ha poi permesso di mettere in sicurezza sia il camion che l’area dell’incidente.

Dopo l’incidente, il conducente del camion è uscito autonomamente dall’abitacolo, riportando ferite e lesioni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Carabinieri e polizia locale hanno effettuato i dovuti rilievi sulla scena di un incidente che sarebbe potuto finire in tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpav, per valutare i danni provocati dallo sversamento del vino e del gasolio.