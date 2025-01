Camminavano mano nella mano tornando a casa dopo il Capodanno quando all’improvviso sono stati aggrediti da dieci ragazzi. Tutto per il solo motivo di essere una coppia omosessuale. È successo a Roma, in zona Malatesta. A renderlo noto l’associazione Gaynet, che ha aiuto i due ragazzi a presentare denuncia.

La ricostruzione

L’aggressione è avvenuta intorno all’una di notte. Scesi dal primo piano di un palazzo i dieci – spiega Gaynet – si sono accaniti con calci e pugni soprattutto contro uno dei ragazzi della coppia, Sthepano (nella foto), residente a Roma e originario del Perù. “Dopo 15 minuti di botte e minacce – si legge – i due hanno dovuto camminare fino al pronto soccorso con Sthepano sanguinante, perché non c’erano ambulanze disponibili. Trauma cranico, naso rotto, volto tumefatto e 25 giorni di prognosi, ma soprattutto tanta rabbia e paura”.

“Io ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in 10 in modo tale che altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti – racconta Sthepano -. Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio. Vogliamo che tutto questo finisca, tenersi per mano o scambiarsi uno sguardo romantico deve essere un gesto normale per tutti. Vogliamo reagire alla paura, perché con la paura di essere se stessi non si vive”.