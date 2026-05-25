Due persone in sella a due scooter sono stati fermati e perquisiti dai Carabinieri a Casandrino, piccolo comune in provincia di Napoli che si trova vicino a Scampia, in cui ieri ed oggi si è votato per il sindaco. I due si trovavano vicino ai seggi e stavano interferendo con le attività elettorali. Uno dei due, un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di 1600 euro in contanti e materiale di propaganda elettorale (il fac-simile della scheda elettorale e dei volantini).

L’uomo è stato denunciato. I soldi e la merce sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell’uomo che è stato denunciato: ora dovrà rispondere per il reato di corruzione elettorale che punisce chiunque offra, prometta o dia denaro o qualsiasi altra utilità (come un posto di lavoro) a un elettore per ottenerne il voto o l’astensione.

A Mugnano 11 tessere elettorali nascoste nello scooter

E sempre in provincia di Napoli c’è stato un altro intervento dei Carabinieri legato alla corruzione elettorale. Questa volta siamo a Mugnano di Napoli, popoloso comune dell’area nord. Qui è stato scoperto un 49enne di professione netturbino che aveva con sé 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini. Le schede erano nascoste all’interno di un sottosella di uno scooter. Il materiale elettorale era conservato assieme ad alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto con preferenza già espressa.

Il sequestro di questa sorta di guida su come votare è avvenuto come conseguenza di uno scambio notato dai Carabinieri all’esterno di un seggio elettorale di Mugnano di Napoli. Qui, un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter. I militari lo hanno però fermato e perquisito trovando le 11 schede. Il 49enne, anch’esso già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.