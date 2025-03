Un nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 13.32 nell’area flegrea con un epicentro alla profondità di circa 2,5 chilometri, di magnitudo 3.9. La scossa è stata avvertita in tutta la zona flegrea, nei quartieri della zona occidentale di Napoli e persino nel Giuglianese.

“Il governo è attento e vigile”

“Il governo – ha detto la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, a margine della mostra fotografica dedicata alle madri costituenti e inaugurata questa mattina a Canosa di Puglia (Barletta, Andria, Trani) – è ovviamente attento e vigile attraverso la Protezione civile. Dallo stretto di Messina alla mia Catanzaro la scorsa notte è stata una nottata insonne. Credo che il ministro Musumeci (Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, ndr) abbia chiarito soprattutto rispetto alla questione della zona dei Campi Flegrei cosa sta facendo il governo”.

“Stiamo mettendo in campo uomini e strumentazioni per la messa in sicurezza”, ha aggiunto. “È chiaro che ovviamente c’è tanto da fare – ha proseguito Ferro – credo che in due anni di governo, dalle periferie ai terremoti fino agli alluvioni, stiamo affrontando le sfide di questo nostro tempo”.