Essere ammazzati per niente. Uccidere per ancor meno. Il tragico corto-circuito omicida scatta come azionato da un interruttore demoniaco alle 11 e mezza di una sera qualsiasi dalle parti di Times Square a New York.

Davanti a un Burger & Lobster sulla 43esima strada

“Oggi la mamma è morta. O forse ieri. Non so”, così comincia la giornata del Meursault di Camus in procinto di uccidere senza ragione un arabo senza nome.

A New York, il 4 maggio scorso tre tizi, fra cui un 17enne, sono in giro a caccia di un “tossico” da crack, spinti verso quella notte balorda da una cosiddetta “challenge”, una sfida su TikTok: individuano un senza tetto installatosi per la notte davanti a un Burger & Lobster sulla 43esima strada, tra Broadway e la sesta avenue. Lo ammazzano come un cane.

Per gioco, per vedere l’effetto che fa. La vittima si chiamava Leonidas Baez, aveva 39 anni e il torto di corrispondere al profilo della vittima da sacrificare. Il 17enne l’hanno preso subito: stava scavalcando i tornelli della metro dopo essersi dileguato dal luogo del delitto.

Gli hanno trovato addosso una lama, più somigliante a un bisturi che a un taglierino. Gli agenti se lo sono segnato: il dettaglio è risultato decisivo per le indagini su quel delitto apparentemente senza movente. Che poi una challenge possa costituire un movente è un altro discorso.

Il ragazzino ha confessato, i complici sono ancora in fuga. Un uomo è stato ammazzato senza motivo davanti a un Burger & Lobster a Times Square, una sera qualsiasi.